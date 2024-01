Hoje na TV 247 - 20 de Janeiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

9h - Casa das Manas: A perseguição perversa da extrema - direita na Internet

10h - Bom dia 247, com Dafne e Breno Altman (ao vivo)

continua após o anúncio

12h - Panorama - O sorriso do lagarto: direita elogia Lula

13h - “Bolsonaro está sendo fritado”, diz Fernando Horta

continua após o anúncio

14h - Trus Entrevista: Eleições 2024 e a violência política de gênero

15h - Por que as filósofas da antiguidade foram invisibilizadas? - Com Lejeune Mirhan

continua após o anúncio

16h - Revolução Molecular: A Cartografia do Golpe - Novas Informações - com Denise Assis

17h - Sociedade do Amanhã - Cannabis medicinal e nanotecnologia

continua após o anúncio

18h - Forças do Brasil - Anatomia do genocídio, com Ualid Rabah (ao vivo)

19h - Elenira Vilela sobre ser alvo de fake news: "não me calarão

continua após o anúncio

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel - João Carlos Pessoa Fragoso

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: