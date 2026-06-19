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      Hoje na TV 247 - 20 de Junho

      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      8h - Bom dia, Ministro - Capobianco: “Há cerca de 80% de chance de um El Niño muito intenso”

      9h - Casa das Manas - Crianças na Internet: Direitos, Riscos e Proteção

      10h - Bom dia 247: Lula adia decisão sobre Wagner (ao vivo)

      11h30 - Empreender Brasil: Moda indígena é política

      12h - Panorama - Trump confunde 03 com 01 e faz número 2: "prenderam Bolsonaro Jr"  (ao vivo)

      13h - Brasil Popular - Desafios do Projeto Nacional e Popular 

      14h - Andrea Trus Entrevista: Acordo com o Irã e ataques ao Brasil: o que Trump está buscando

      15h - Fura-Bolha - Tiago Barbosa: informação manipulada na imprensa é pior do que uma fake news

      16h - Cultura 247 - O premiado espetáculo LÍNGUA e outras formas de expressão e interação

      17h - Trilhas da democracia - As esquerdas e o fascismo: ontem e hoje

      18h - Forças do Brasil - Ricardo Amaral debate: Trump, Lula e Eleições

      19h - Filosofia do cotidiano: A paz entre EUA-Israel e Irã durará? (ao vivo)

      21h - Boa noite 247 (ao vivo)

      22h - Conversas com Hildegard Angel - Miguel Fernández: “Sem engenharia forte não há soberania nacional”

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