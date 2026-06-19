Hoje na TV 247 - 20 de Junho
8h - Bom dia, Ministro - Capobianco: “Há cerca de 80% de chance de um El Niño muito intenso”
9h - Casa das Manas - Crianças na Internet: Direitos, Riscos e Proteção
10h - Bom dia 247: Lula adia decisão sobre Wagner (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil: Moda indígena é política
12h - Panorama - Trump confunde 03 com 01 e faz número 2: "prenderam Bolsonaro Jr" (ao vivo)
13h - Brasil Popular - Desafios do Projeto Nacional e Popular
14h - Andrea Trus Entrevista: Acordo com o Irã e ataques ao Brasil: o que Trump está buscando
15h - Fura-Bolha - Tiago Barbosa: informação manipulada na imprensa é pior do que uma fake news
16h - Cultura 247 - O premiado espetáculo LÍNGUA e outras formas de expressão e interação
17h - Trilhas da democracia - As esquerdas e o fascismo: ontem e hoje
18h - Forças do Brasil - Ricardo Amaral debate: Trump, Lula e Eleições
19h - Filosofia do cotidiano: A paz entre EUA-Israel e Irã durará? (ao vivo)
21h - Boa noite 247 (ao vivo)
22h - Conversas com Hildegard Angel - Miguel Fernández: “Sem engenharia forte não há soberania nacional”