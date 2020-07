Hoje na TV 247 - 21 de julho

5h - Jesus no cristianismo e no islã: convergências e impasses - Paz e Bem, com Pedro Lima Vasconcellos

6h30 - Paz e Bem

7h às 9h30 - Bom Dia 247

10h - Trincheira Vermelha, com Jones Manoel

11h às 13h - Giro das 11

13h - Deputado Rogério Correia (PT-MG) fala sobre Mariana, PT e Globo

14h - Entrevista com João Pedro Stedile, líder do MST

15h - Attuch entrevista Celso Amorim

16h - Análise semanal com Rui Costa Pimenta

17h - Ricardo Nêggo Tom convida AD Júnior para falar sobre racismo estrutural e ativismo racial

18h30 às 21h - Boa Noite 247

21h30 - Central do Brasil (Retransmissão TVT)

22h - O Dia em 20 Minutos

23h - Live do Conde

23h30 - Távola Quadrada, com Gustavo Conde, Miguel Paiva e Renato Aroeira

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.