Hoje na TV 247 - 21 de setembro

6h30 - Paz e Bem

7h - Bom Dia 247

10h - PT apresenta plano de reconstrução do Brasil

11h - Giro das 11

13h - Eleições 2020: Aída Anacleto e Melina Francisquini, candidatas a vereadoras em Mariana e Macacos (MG)

14h - Samara Castro, especialista em direito eleitoral, explica as regras e as condições do pleito de 2020

15h - Entrevista com o economista Ladislau Dowbor

16h - Estação Sabiá conversa com o jornalista Rodrigo Faour e o diretor Felipe Nepomuceno sobre Ney Matogrosso e o documentário inédito “Ney à flor da pele”

17h - Estado de Direito

18h30 - Boa Noite 247

21h30 - Central do Brasil (retransmissão TVT)

22h - O dia em 20 minutos

23h - Live do Conde

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.