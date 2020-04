Hoje na TV 247 - 22 de abril

5h30 - Curso Mulheres e Mitos - O Cristianismo e a mulher bruxa - com a prof. Fernanda Carlos Borges (Paz e Bem)

6h45 - Paz e Bem

7h30 - Bom Dia 247 com Renato Rovai

9h - Trinta Minutos com Tereza Cruvinel

10h - O mundo como ele é - Com Lejeune Mirhan e José Reinaldo Carvalho

11h - Giro das 11

12h - Advogado Márcio Casado fala sobre sua ação aceita pela Justiça do DF que proíbe bancos de distribuir lucros durante a pandemia

13h - André Constantine - É hora de Fora Bolsonaro

14h - Desafio do combate ao coronavírus e a esquerda pós-Bolsonaro - com Tainá de Paula, arquiteta e candidata a vereadora pelo PCdoB-RJ

15h - Estreia do programa Brasil Popular: com João Pedro Stedile (MST), Guilherme Boulos (MTST) e Carmem Foro (CUT)

16h - Médico Bernardo Wittlin, que atua no Hospital Universitário da UFMA, fala sobre a situação do coronavírus no Maranhão

17h - É Nós Por Nós, com Simone Nascimento - Violência contra as mulheres na pandemia

18h - TV 247 entrevista o cantor e compositor Leoni

21h - Boa Noite 247

22h - O Dia em 20 Minutos

23h - Hora do Conde

