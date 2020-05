Hoje na TV 247 - 22 de maio

6h45 - Paz e Bem

7h30 - Bom Dia 247 especial com Brian Mier

9h - Trinta Minutos com Tereza Cruvinel

10h - O mundo como ele é - A China pós-Covid 19, com a jornalista Janaína Câmara

11h - Giro das 11

12h - A realidade e enfrentamentos dos moradores de uma periferia de Lisboa - Com Sandra Alves, da Associação Amigos do Bairro 2 de Maio

13h - Lugar de Escuta - Encarceramento nas prisões e neo-manicômios durante a pandemia, com Rute Sales e Luciana Boiteux

14h - Violência policial nas favelas - Com Cláudia Rose e Gizele Martins, do Complexo da Maré

15h - Debate com representantes de torcidas feministas de futebol contra o machismo

17h - Metendo a Colher, com Vivi Mendes - Como adiar o fim do mundo, com Gilmar Mauro (MST) e a economista Beatrice Fontenelle-Weber

18h30 - Leo ao Quadrado com o advogado Cristiano Zanin Martins

20h - Boa Noite 247

21h - William De Lucca entrevista a deputada Benedita da Silva (PT-RJ)

22h - O Dia em 20 Minutos

23h - Hora do Conde

