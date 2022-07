Hoje na TV 247 - 23 de julho

Apoie o 247

ICL

8h - Para onde vai Biden, com Renata Barbosa | Podcast do Conde

9h - Eleições 2022 - Desafios e futuro da saúde, após o desmonte de Temer-Bolsonaro

10h - Bom dia 247, com Leonardo Attuch e Joaquim de Carvalho (ao vivo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

11h30 - Prerrogativas - Lula em quatro atos, com Clara Ant

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

13h30 - Como combater o Lawfare, com Cleide Martins

14h - As relações entre neoliberalismo e nazifascismo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

15h - Corrupção explode no governo Bolsonaro, com Wadih Damous | Podcast do Conde

16h - O Anti-Édipo - 50 anos: revolução e desejo (parte 13) (ao vivo)

17h - Aula com Vassoler

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18h - Forças do Brasil - Papo Reto contra Lira, com Glauber Braga (ao vivo)

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Transmissão Evento do 247 com assinantes na ABI

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE