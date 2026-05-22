Hoje na TV 247 - 23 de Maio

8h - Bom dia, Ministro - Wolney Queiroz: governo vai zerar fila do INSS

9h - Casa das Manas - Contra a lógica da guerra

10h - Bom dia 247: Lula avança no Datafolha, mas eleição segue apertada (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil: Viver de música no brasil entre mpb, jazz e rock

12h - Panorama - Malacráia deprimido: TSE decide que culto não é comício e que Deus não é cabo eleitoral (ao vivo)

13h - Brasil Popular - Quando a Cidade Vira Mercadoria

14h - Andrea Trus Entrevista

15h - Barato da Idade - Tesão Pela Vida!

16h - Cultura 247

17h - Trilhas da democracia - Qual pluralismo para qual universidade pública?

18h - Forças do Brasil - As chances de Lula em 2026, com Marcos Coimbra (ao vivo)

19h - Filosofia do cotidiano: Banco Master, nova ou velha política brasileira? (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel - Marcelo Auler e 50 anos de jornalismo: “eu gosto de ser repórter”