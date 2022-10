Apoie o 247

ICL

Hoje na TV 247 - 23 de outubro

7h - Pensar Africanamente - Racismo e fascismo no Brasil: as duas faces do mesmo ódio

9h - Literatura & Pensamento Crítico - Carlos Hortmann e a ideologia do totalitarismo

10h - Bom dia 247, com Attuch, Hilde, Rodrigo e Florestan (ao vivo)

13h - Fachin nega pedido de Aras, com Ana Bock e Kakay | Podcast do Conde

14h - Brasil Sem Máscara - O Governo Bolsonaro e a Destruição do País (ao vivo)

15h - Trilhas da Democracia - A hora e a vez da democracia, em Pernambuco e no Brasil

16h - Reta final do segundo turno, com Flávio Dino | Juca Kfouri

17h - Mais-Esquerda

18h - 2022 ou 2018 II? Com Nassif & Conde | Afinando a Notícia

19h - Lágrimas de jacaré, com Miguel do Rosário e Paulo Donizetti | Plantão do Conde

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Flávio Dino: "Bolsonaro e o bolsonarismo são a essência do mal e vamos derrotá-los"

22h - Seu Jorge enfrenta o racismo, com Caccia Bava e Lays Franco | Plantão do Conde

23h - Pintou um clima de cadeia, com Fernando Horta e Alvaro Jarrín | Plantão do Conde

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.