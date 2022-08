Hoje na TV 247 - 24 de agosto

Apoie o 247

ICL

7h - Bom dia 247 - Alexandre de Moraes vira o xerife da eleição

10h - O mundo como ele - Estados Unidos admitem derrota na Ucrânia

11h - Giro das Onze

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

13h - A política no banco dos réus, com Marjorie Marona e Fábio Kerche | Podcast do Conde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14h - Boletim Eleições 2022: Guilherme Cortez PSOL-SP

15h - Attuch & Conde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16h - Brasil Popular - A Crise Brasileira e o Projeto Popular para o Brasil

17h - Tudo o que você precisa saber sobre as leis de cultura - Parte 6

18h - Leo ao quadrado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18h30 - Boa Noite 247

22h - O dia em 20 minutos

23h - Live do Conde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.