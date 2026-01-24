Hoje na TV 247 - 24 de Janeiro
8h - Bom dia, Ministro - Governo deve banir “agrotóxicos ultra perigosos em breve”, afirma Paulo Teixeira
9h - Casa das Manas - Sara York Especial!
10h - Bom dia 247 - O mundo em crise e Bolsonaro na Papudinha (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - Pix do brasil para o mundo
12h - Panorama - Como diria Mussum: Brasil no Globo de Ouro e Bolsonaro em Cannes (ao vivo)
13h - Dora Incontri: "a educação foi sequestrada pelo neoliberalismo"
14h - Trus Entrevista: A volta ao tempo do medo - com Chico Teixeira
15h - Fura-Bolha - Em ano eleitoral foco da extrema direita é acabar com a educação pública
16h - Cultura 247
17h - Trilhas da democracia - Guerra à vista?
18h - Brasil no Mundo - Crise no Irã, sanções internacionais e nova ofensiva de Trump na política global
19h - Filosofia do cotidiano: Por que a comparação entre Trump e H1tler é consistente? (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversas com Hildgard Angel: Tatiana Sampaio e a ciência que faz voltar a caminhar