      Hoje na TV 247 - 24 de Janeiro

      8h - Bom dia, Ministro - Governo deve banir “agrotóxicos ultra perigosos em breve”, afirma Paulo Teixeira

      9h - Casa das Manas - Sara York Especial!

      10h - Bom dia 247 - O mundo em crise e Bolsonaro na Papudinha (ao vivo)

      11h30 - Empreender Brasil - Pix do brasil para o mundo

      12h - Panorama - Como diria Mussum: Brasil no Globo de Ouro e Bolsonaro em Cannes (ao vivo)

      13h - Dora Incontri: "a educação foi sequestrada pelo neoliberalismo"

      14h - Trus Entrevista: A volta ao tempo do medo - com Chico Teixeira

      15h - Fura-Bolha - Em ano eleitoral foco da extrema direita é acabar com a educação pública

      16h - Cultura 247

      17h - Trilhas da democracia - Guerra à vista?

      18h - Brasil no Mundo - Crise no Irã, sanções internacionais e nova ofensiva de Trump na política global

      19h - Filosofia do cotidiano: Por que a comparação entre Trump e H1tler é consistente? (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 (ao vivo)

      21h - Conversas com Hildgard Angel: Tatiana Sampaio e a ciência que faz voltar a caminhar