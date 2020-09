Hoje na TV 247 - 24 de setembro

5h - Curso Faustino Teixeira - Minicurso com Pablo Beneito - Ibn Arabî - O pluralismo religioso no contexto do sufismo

6h30 - Paz e Bem

7h - Bom dia 247

10h - Análise do cenário político com Aloizio Mercadante

11h - Giro das 11

13h - Conexão Lisboa: a mentira como base de comunicação da extrema direita

14h - Estado de Direito, com Pedro Serrano

15h - Debate com Manuela D´Ávila, Benedita da Silva, Áurea Carolina e Marília Arraes, com mediação de Márcia Tiburi

17h - Autora Kamila Broedel fala sobre “O Monstro de cada um”, livro que conta a crianças como evitar que monstros cresçam e se espalhem como fascistas

18h30 - Boa Noite 247

21h30 - Central do Brasil (Retransmissão)

22h - O dia em 20 minutos

23h - Live do Conde