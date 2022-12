Hoje na TV 247 - 25 de dezembro

Apoie o 247

ICL

7h - Pensar Africanamente - Pantera Negra: Wakanda para sempre

9h - Literatura & Pensamento Crítico - Ingrid Gerolimich e a revolução dos afetos

10h - Bom dia 247, com Attuch, Hilde e Florestan (ao vivo)

14h - Guerra cognitiva não cessa, com José Arbex | Podcast do Conde

15h - Eduardo Costa Pinto: "Não haverá lugar para o ganha-ganha"

16h - Christian Dunker - Psicanálise “apolítica”

17h - Mais-Esquerda

18h - A arte de compor ministério, com Nassif & Conde | Afinando a Notícia

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Lula: da prisão à presidência, com Luiz Carlos da Rocha | Podcast do Conde

22h - Para Lula, com amor, com Manoel Caetano | Podcast do Conde

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.