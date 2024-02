Hoje na TV 247 - 25 de fevereiro

Apoie o 247

8h30 - Pensar Africanamente - Ancestralidade africana e Carnaval: enredos 2024

10h - Bom dia 247: o dia que pode selar a prisão de Bolsonaro (ao vivo)

12h - Denise Assis convida - Biel Rocha lidera a Marcha da Democracia pelos 60 anos do golpe de 1964

13h - Conversas Cruzadas - Um clássico por quem o fez, com Antonio Ginco

14h - De Huxley a Harari, as metamorfoses da distopia, com Vassoler

15h - Trilhas da democracia - Gaza, a extrema direita brasileira e a solidariedade ao povo palestino

16h - Rolê Cultural: Série "Como elas fazem" - Tata Amaral

17h - Mais-Esquerda - Lenin, um pensador revolucionário

18h - Cannabis Brasil: Quem financia o tráfico de drogas?

19h - História das religiões , com Lejeune Mirhan

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis: As redes sociais criam dependência?

