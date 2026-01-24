Hoje na TV 247 - 25 de Janeiro
7h - Pensar africanamente - Educação antirracista
8h - Bom dia, Ministro - Boulos defende fim da escala 6×1 e prevê votação neste semestre
9h - Papo Curvo - Trump é louco?
10h - Bom dia 247: Lula traz euforia ao mercado e Galípolo prepara queda dos juros (ao vivo)
12h - Denise Assis convida: Margarida Salomão e Luiza Dulci analisam eleição em Minas
13h - Vassoler: Para Dostoiévski, o ser humano é matematizável? Há uma fórmula para a natureza humana?
14h - Revolução Molecular - O discurso da servidão voluntária: hábitos, tirania, opressão e liberdade
15h - Trilhas da democracia - O sequestro de Nicolás Maduro à luz da história
16h - Rolé Cultural: 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes - Soberania Imaginativa
17h - Mais-Esquerda: Análise das eleições presidenciais em Portugal
18h - Ocupação da antiga sede do DOPS e do DOI-CODI em BH, com Pablo Matta Machado
19h - Horta da Verdade - Boas notícias! O que significa desemprego a 5,2%?, com Márcio Pochmann
20h - Boa Noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis: O declínio da privacidade: estamos vivendo o fim do anonimato?