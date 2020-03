Hoje na TV 247 - 25 de março

6h45 - Paz e Bem

7h30 - Bom Dia 247 especial, com Renato Rovai 9h - Trinta Minutos com Tereza Cruvinel

10h - A situação do coronavírus na França: Regina Zappa entrevista a jornalista Elizabeth Carvalho

10h30 - A fé nos tempos de coronavírus - Mauro Lopes e André Constantine (Paz e Bem)

11h - Giro das 11

12h - Campanha de apoio às famílias negras e periféricas de SP e RJ - Com Douglas Belchior

13h - André Constantine - Como organizar a favela em tempos de pandemia

14h - Entrevista com João Pedro Stédile, líder do MST

15h - Pandemia e os danos para a cultura: entrevista com Rafael Farah

16h - Ex-embaixador do Chile no Brasil, Álvaro Diaz fala sobre a situação do país na pandemia

17h - Mercadante Debate

18h30 - Leo ao Quadrado

20h - Boa Noite 247

22h - O Dia em 20 Minutos

23h - Hora do Conde