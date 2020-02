Hoje na TV 247 - 27 de fevereiro

6h45 - Paz e Bem

7h30 - Bom Dia 247 especial, com Breno Altman e Paulo Gala

9h - Trinta Minutos com Tereza Cruvinel

10h - Eduardo Moreira explica a crise nos mercados

11h - Giro das 11

12h - Teilhard de Chardin e a diafania de Deus no Universo - com Faustino Teixeira e Mauro Lopes (Paz e Bem)

13h - Conde entrevista Paulo Nogueira Batista Jr.: Sanders começa a liderar eleição americana

14h - Perseguição do MEC: entrevista com o professor Rodolfo Fiorucci, diretor do IFPR, notificado por fazer crítica ao governo

15h - Advogada Tamires Gomes Sampaio: índices da Segurança Pública, repressão policial e racismo estrutural

16h - Estação Sabiá, com Regina Zappa, entrevista Cid Benjamin, vice-presidente da ABI

17h - É Nós Por Nós, com Simone Nascimento, entrevista Eliete Barbosa (escritora) e Juninho (criador da editora “Dandara”)

18h30 - Leo ao Quadrado

20h - Boa Noite 247

21h - William De Lucca entrevista a diretora executiva da Oxfam Brasil, Katia Maia

22h - O Dia em 20 Minutos

22h30 - Live do Conde