Hoje na TV 247 - 27 de Janeiro
6h30 - Bom dia 247: Mídia tenta escandalizar, mas Lula sai bem na foto do caso Master
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - Escalada contra Irã e crise nos EUA
11h - Giro das Onze | Raio cai em protesto da direita: manifestantes são atingidos por descarga elétrica
13h - Aula com Vassoler: Por que, com Trump, os EUA entrarão em guerra civil?
14h - Tech Talk - A pesquisa acadêmica brasileira em 2026 por Hélio Dias15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Belluzzo explica o estágio atual do Império americano e do capitalismo
22h - 22 horas
23h - Live do Conde