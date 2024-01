Hoje na TV 247 - 27 de Janeiro

Apoie o 247

9h - Casa das Manas: Denise Assis - trajetória do jornalismo brasileiro

10h - Bom dia 247, com Attuch e Ze Reinaldo (ao vivo)

11h - " O Brasil foi o país que mais perdeu com o neoliberalismo", Rafael Lucchesi da CNI

11h30 - Brasil em Pauta - Tereza Campello, diretora Socioambiental do BNDES

12h - Panorama - Deu águia na arapongagem do Ramagem

13h - Alysson Mascaro: Quanto mais o imperialismo declina, mais perigosa é a posição do Brasil

14h - Trus Entrevista:Greve na Argentina e Geopolítica da Guerra de Israel contra palestinos

15h - Por que as filósofas da antiguidade foram invisibilizadas? - Com Lejeune Mirhan

16h - Revolução Molecular

17h - Sociedade do Amanhã - Recrutamento e Inteligência Artificial, vilão ou aliado?

18h - Forças do Brasil - A língua do direito e o caso Abin, com Lenio Streck (ao vivo)

19h30 - Uallace Moreira: "Indústria deve ser projeto de estado, não de governo"

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel - André Constantine

22h - Cultura 247 - Shakespeare embriagado: Uma divertida experiência etílico-teatral

