Hoje na TV 247 - 27 de Junho

7h - Bom dia, Ministro - Waldez Góes: Governo articula ações para lidar com possíveis efeitos do El Niño

8h - Mercadante e presidente da Embraer falam sobre o papel do BNDES

9h - Casa das Manas - Me too da psicanálise

10h - Bom dia 247 - Bom dia 247: carta de Rubio confirma traição de TariFlávi (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil: Religião e submissão política

12h - Panorama - Crise na familícia: rachadinha racha com Michelle Bolsonaro (ao vivo)

13h - Brasil Popular - Sistema financeiro, soberania e desenvolvimento

14h - Andrea Trus entrevista: A política de Trump e o custo global

15h - Fura-Bolha - Jhonatan Mattos: o grande vencedor da guerra é o Irã

16h - Cultura 247 - Pés Descalços: A Lei de Cotas Veio Para Ficar!

17h - Trilhas da democracia - O avanço da extrema-direita na América do Sul

18h - Forças do Brasil - Venezuela no ano dos tremores, com Ilenia Medina

19h - Filosofia do cotidiano: As massas e os líderes autoritários (o caso de Nicolae Ceaușescu) (ao vivo)

21h - Boa noite 247 (ao vivo)

22h - Conversas com Hildegard Angel - Nísia Trindade sobre saída do Ministério: “Fui pressionada”