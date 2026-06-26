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      Hoje na TV 247 - 27 de Junho

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      7h - Bom dia, Ministro - Waldez Góes: Governo articula ações para lidar com possíveis efeitos do El Niño

      8h - Mercadante e presidente da Embraer falam sobre o papel do BNDES

      9h - Casa das Manas - Me too da psicanálise

      10h - Bom dia 247 - Bom dia 247: carta de Rubio confirma traição de TariFlávi (ao vivo)

      11h30 - Empreender Brasil: Religião e submissão política

      12h - Panorama - Crise na familícia: rachadinha racha com Michelle Bolsonaro (ao vivo)

      13h - Brasil Popular - Sistema financeiro, soberania e desenvolvimento

      14h - Andrea Trus entrevista: A política de Trump e o custo global

      15h - Fura-Bolha - Jhonatan Mattos: o grande vencedor da guerra é o Irã 

      16h - Cultura 247 - Pés Descalços: A Lei de Cotas Veio Para Ficar! 

      17h - Trilhas da democracia - O avanço da extrema-direita na América do Sul 

      18h - Forças do Brasil  - Venezuela no ano dos tremores, com Ilenia Medina

      19h - Filosofia do cotidiano: As massas e os líderes autoritários (o caso de Nicolae Ceaușescu) (ao vivo)

      21h - Boa noite 247 (ao vivo)

      22h - Conversas com Hildegard Angel - Nísia Trindade sobre saída do Ministério: “Fui pressionada” 

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