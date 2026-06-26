Hoje na TV 247 - 27 de Junho
7h - Bom dia, Ministro - Waldez Góes: Governo articula ações para lidar com possíveis efeitos do El Niño
8h - Mercadante e presidente da Embraer falam sobre o papel do BNDES
9h - Casa das Manas - Me too da psicanálise
10h - Bom dia 247 - Bom dia 247: carta de Rubio confirma traição de TariFlávi (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil: Religião e submissão política
12h - Panorama - Crise na familícia: rachadinha racha com Michelle Bolsonaro (ao vivo)
13h - Brasil Popular - Sistema financeiro, soberania e desenvolvimento
14h - Andrea Trus entrevista: A política de Trump e o custo global
15h - Fura-Bolha - Jhonatan Mattos: o grande vencedor da guerra é o Irã
16h - Cultura 247 - Pés Descalços: A Lei de Cotas Veio Para Ficar!
17h - Trilhas da democracia - O avanço da extrema-direita na América do Sul
18h - Forças do Brasil - Venezuela no ano dos tremores, com Ilenia Medina
19h - Filosofia do cotidiano: As massas e os líderes autoritários (o caso de Nicolae Ceaușescu) (ao vivo)
21h - Boa noite 247 (ao vivo)
22h - Conversas com Hildegard Angel - Nísia Trindade sobre saída do Ministério: “Fui pressionada”