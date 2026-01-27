Hoje na TV 247 - 28 de Janeiro
6h30 - Bom dia 247: Lula derruba o dólar e traz recorde ao mercado (
10h - O mundo como ele é - EUA e Irã: entre o acordo e a guerra
11h - Giro das Onze | Fanatismo trágico: em evento bíblico real arranca extremistas do delírio
13h - Um Tom de Resistência - A cabeça de Zumbi
14h - Aula com Vassoler: Pode o ser humano viver sem ilusões? Que dizem Baudelaire e Tolstói?
15h - Brasil Agora - Política e economia: a crise como padrão, com Alysson Mascaro
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
00h - Távola de fim de tarde