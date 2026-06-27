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      Hoje na TV 247 - 28 de Junho

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      8h - Bom dia, Ministro - Márcio Elias Rosa: “O Governo tem fortalecido a indústria automotiva no Brasil”

      9h - Papo Curvo - A falsa Vanguarda

      10h - Bom dia 247: Lula consolida liderança no Datafolha  (ao vivo)

      12h - Denise Assis Convida - Eugênia Gonzaga: ditadura pode ter feito mais de 10 mil vítimas no Brasil

      13h - Brasil no Mundo - Chico Teixeira: guerra contra o Irã terminou em humilhação para os EUA

      14h - Revolução Molecular - Domínio teocrático: o Brasil sob o fascismo evangélico

      15h - Trilhas da democracia - Interpretações do Golpe de 64 no Brasil

      16h - Rolé Cultural - 23º festival de cinema de Cuiabá: Cinemato 2026

      17h - Mais-Esquerda  - Crise e divisão no bolsonarismo? 

      18h - Cannabis Brasil - Da Cannabis Medicinal ao Cânhamo Industrial em Pernambuco

      19h - Horta da Verdade - Stefani Costa direto do Líbano: guerra, paz e o risco de uma nova Gaza (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - Misantropia: o desencanto radical com a humanidade  (ao vivo)

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