Hoje na TV 247 - 28 de Junho

8h - Bom dia, Ministro - Márcio Elias Rosa: “O Governo tem fortalecido a indústria automotiva no Brasil”

9h - Papo Curvo - A falsa Vanguarda

10h - Bom dia 247: Lula consolida liderança no Datafolha (ao vivo)

12h - Denise Assis Convida - Eugênia Gonzaga: ditadura pode ter feito mais de 10 mil vítimas no Brasil

13h - Brasil no Mundo - Chico Teixeira: guerra contra o Irã terminou em humilhação para os EUA

14h - Revolução Molecular - Domínio teocrático: o Brasil sob o fascismo evangélico

15h - Trilhas da democracia - Interpretações do Golpe de 64 no Brasil

16h - Rolé Cultural - 23º festival de cinema de Cuiabá: Cinemato 2026

17h - Mais-Esquerda - Crise e divisão no bolsonarismo?

18h - Cannabis Brasil - Da Cannabis Medicinal ao Cânhamo Industrial em Pernambuco

19h - Horta da Verdade - Stefani Costa direto do Líbano: guerra, paz e o risco de uma nova Gaza (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis - Misantropia: o desencanto radical com a humanidade (ao vivo)