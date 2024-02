Hoje na TV 247 - 3 de fevereiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

9h - Casa das Manas - Destaques da semana: Abin paralela e Conae

10h - Bom dia 247, com Attuch e Joaquim de Carvalho (ao vivo)

continua após o anúncio

11h30 - Brasil em Pauta - Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento

12h - Panorama - Transparência Lavajatista: lição ou lixão de moral?

continua após o anúncio

13h - Resenha de Vassoler: De jornalista a youtuber | Leonardo Attuch

14h - Trus Entrevista - GSI e ABIN: Qual o papel dos órgãos de inteligência do governo?

continua após o anúncio

15h - História das religiões , com Lejeune Mirhan

16h - Revolução Molecular

continua após o anúncio

17h - Sociedade do Amanhã - Autismo e tecnologias inclusivas

18h - Forças do Brasil - Gaza sem Alívio, com Giancarlo Summa

continua após o anúncio

19h - Regulamentação de cigarros eletrônicos - Com senadora Soraya Thronicke

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

continua após o anúncio

21h - Conversas com Hildegard Angel - Ator Antônio Grassi

22h - Cultura 247

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: