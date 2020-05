Hoje na TV 247 - 3 de maio

8h - Paz e Bem

10h - Bom Dia 247 (ao vivo)

13h - Breno Altman: como acabou a guerra do Vietnã?

14h - Perspectivas filosóficas em meio à pandemia - entrevista com Anjuli Tostes e Hugo Melo Filho

16h - Como o petróleo pode custar menos de US$ 0? - The Real News com Brian Mier

17h - Eduardo Moreira: Moro sente na pele o que sempre promoveu

18h - Leonardo Attuch e Tereza Cruvinel comentam as recentes notícias da política (ao vivo)

20h - Boa Noite 247 com a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) (ao vivo)

