Hoje na TV 247 - 30 de abril

5h30 - A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen - uma leitura reveladora - Faustino Teixeira (Paz e Bem)

6h45 - Paz e Bem

7h30 - Bom Dia 247 especial, com Cynara Menezes

9h - Trinta Minutos com Tereza Cruvinel 10h - Entrevista com Celso Amorim

11h - Giro das 11

12h - Como a pandemia tem atingido os trabalhadores e os imigrantes em Portugal - Com Daniel Carapau

13h - Moradores da Maré enfrentam Covid e ação violenta da PM - Com Claudia Rose e Gizele Martins

14h - Desvendando o sistema do capital - Carlos Hortmann e Thiago Ávila entrevistam Marina Gouvêa (UFRJ)

15h - Médico Arthur Penna, infectado pelo coronavírus, relata seu trabalho no Hospital Cidade Tiradentes (SP)

16h - Regina Zappa entrevista Filipe Galvon, diretor do documentário 'Encantado', um olhar do Brasil a partir da primeira geração de classe popular a estudar no exterior

17h - É Nós Por Nós - Covid19 e as prisões brasileiras, com Babiy Querino e Deise Benedito

18h30 - Leo ao Quadrado com o jurista Walfrido Warde

20h - Boa Noite 247

21h - Quarentena, com Liana Cirne Lins e Elika Takimoto

22h - O Dia em 20 Minutos

23h - Hora do Conde

