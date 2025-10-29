Hoje na TV 247 - 30 de outubro
6h30 - Bom dia 247: o caos na segurança e o impacto eleitoral
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - A favela reage à chacina policial
11h - Giro das Onze | Vergonha mundial: só imprensa brasileira chama massacre de "sucesso"
13h - Brasil Sustentável - O gigante asiático que reconstrói seu ambiente
14h - Aula com Vassoler: Lula faz 80 anos (1945-2025): homenagem de um são-bernardense
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde