Hoje na TV 247 - 31 de janeiro
8h30 - André Perfeito: dólar deve cair mais e quarto mandato de Lula pode ser melhor do que o terceiro
9h - Casa das Manas - Perseguição política contra Brisa Bracchi
10h - Bom dia 247: mercado de trabalho bate novos recordes com Lula (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - Livrarias de rua e reconexão humana
12h - Panorama - M4t4r4m o cãozinho e foram para a Disney (ao vivo)
13h - Brasil no Mundo - Escalada autoritária nos EUA, crise em Gaza e nova ruptura geopolítica
14h - O Barato da Idade - Viver é Nunca Parar
15h - Fura-Bolha - Henrico do PT: Minas Gerais vive terra arrasada e vamos virar esse cenário
16h - Cultura 247: Entre a Cruz e os Canibais, revisita narrativa do mito bandeirante e a construção de SP
17h - Trilhas da democracia - Recife, 1977: "personagens reais" de O Agente Secreto (parte 1)
18h - Forças do Brasil - Tofolli, Vorcaro, STF e Banco Master: quem tem razão?
19h - Filosofia do cotidiano, com Vassoler: Trump quer levar os EUA a uma nova guerra civil? (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversas com Hildgard Angel