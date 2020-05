Hoje na TV 247 - 31 de maio

8h - Mulheres e Mitos - A virgindade e as deusas virgens - Fernanda Carlos Borges (Paz e Bem)

10h - Bom Dia 247 (ao vivo)

12h - Jornalismo, comunicação e política nas redes sociais (Observatório da Democracia)

14h - Panorama do coronavírus na América do Sul: entrevista com a jornalista Marcia Carmo, de Buenos Aires

15h - Lula debate crise do coronavírus com atingidos por hanseníase

16h - The Real News com Brian Mier

17h - Direitos sociais em risco na pandemia (debate do Grupo Prerrogativas)

18h - Psicologia crítica na pandemia - Debate com a equipe do podcast "Do rio que tudo arrasta" (ao vivo)

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.