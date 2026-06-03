Hoje na TV 247 - 4 de Junho
6h30 - Bom dia 247: Vorcaro entre os Bolsonaro e o filme Dark Horse
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - O uso eleitoral da segurança pública
11h - Giro das Onze | Brasil reage aos EUA: Lula anuncia ida ao G7 para colocar ordem na casa
13h - Távola de fim de tarde - O Pix é nosso!
14h - Aula com Vassoler: Jovem romântico e revolucionário; adulto cético: por que isso acontece?
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde