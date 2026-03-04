Hoje na TV 247 - 5 de Março
6h30 - Bom dia 247: caso Master coloca Campos Neto na mira
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - No mês da mulher, relatos da violência
11h - Giro das Onze | O erro de Trump: EUA subestimam Irã e se veem obrigados a improvisar
13h - Brasil Sustentável - Enchentes no Brasil e governos negacionistas
14h - Aula com Vassoler: O Irã conseguirá resistir? EUA invadirão por terra?
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde