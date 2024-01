Hoje na TV 247 - 6 de Janeiro

Apoie o 247

9h - Casa das Manas - As mulheres têm leis que as protegem de fato?

10h - Bom dia 247, com Attuch e Joaquim de Carvalho (ao vivo)

11h30 - Cappelli: Campo progressista precisa dialogar com as polícias

12h - Panorama - Gado com o diabo no couro planejou linchar Moraes

13h - PML entrevista: “Sem o STF a história seria outra” - Com Maria Hermínia

14h - Trus Entrevista: Israel e a geopolítica da destruição

15h - Brasil em Pauta - Retrospectiva #3

15h30 - O Brasil está de volta - Documentário

16h - Revolução Molecular: Esquizo-Análise: O Anti-Édipo - Aula Aberta - Programa Especial

17h - Sociedade do Amanhã - A era dos ataques cibernéticos

18h - Forças do Brasil - Multijornalismo, com Helena Chagas (ao vivo)

19h - “Não há desenvolvimento sem engenharia” - Francis Bogossian

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel - Joaquim de Carvalho

22h - Cultura 247

