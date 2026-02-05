Hoje na TV 247 - 6 de Janeiro

6h30 - Bom dia 247: Lula descarta Maduro, exalta Galipolo e avisa que vai ganhar

10h - A semana no mundo - Nasce a "tripolaridade" no mundo multipolar

11h - Giro das Onze | Dino impõe respeito: Ministro manda Congresso suspender pendurricalhos

13h - Attuch entrevista Rui Costa Pimenta

14h - Tríptico 247 - Hamnet: a vida vida antes de Hamlet

15h - Brasil Agora

17h30 - O dia em 30 minutos

18h - Boa Noite 247

21h - Cessar-fogo - Roberto Gervitz, cineasta: Prêmios não vão transformar cinema brasileiro em indústria

22h - 22 horas

23h - Live do Conde

00h - O Barato da Idade