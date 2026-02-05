Hoje na TV 247 - 6 de Janeiro
6h30 - Bom dia 247: Lula descarta Maduro, exalta Galipolo e avisa que vai ganhar
10h - A semana no mundo - Nasce a "tripolaridade" no mundo multipolar
11h - Giro das Onze | Dino impõe respeito: Ministro manda Congresso suspender pendurricalhos
13h - Attuch entrevista Rui Costa Pimenta
14h - Tríptico 247 - Hamnet: a vida vida antes de Hamlet
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-fogo - Roberto Gervitz, cineasta: Prêmios não vão transformar cinema brasileiro em indústria
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
00h - O Barato da Idade