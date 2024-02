Hoje na TV 247 - 7 de fevereiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

6h30 - Bom dia 247

10h - Um Tom de Resistência - Igreja, tráfico e milícia: a perigosíssima trindade sócio-religiosa

continua após o anúncio

11h - Giro das Onze

13h - O mundo como ele é - Transparência Internacional é desmascarada como

continua após o anúncio

ameaça ao Brasil

14h - Estação Sabiá - Carnaval ontem, hoje e sempre

continua após o anúncio

15h - Brasil Agora

17h20 - Leo ao Quadrado

continua após o anúncio

17h50 - Boa Noite 247

22h - 22 horas

continua após o anúncio

23h - Aula com Vassoler: Do Velho para o Novo Testamento, as metamorfoses essenciais de Deus

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: