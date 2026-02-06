Hoje na TV 247 - 7 de fevereiro
8h - Capitaneada pela Globo, Lava Jato está mais viva do que nunca e tentará derrubar Lula, diz Tony Garcia
9h - Casa das Manas: Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio
10h - Bom dia 247: Lula soberano e Bolsonaro na Papudinha (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - Instituto desmistifica a deficiência no Brasil
12h - Panorama - Trump: o monstro de Epstein (ao vivo)
13h - "É preciso construir uma frente 'anti-extrema-direita' em Minas", diz Rogério Correia
14h - Fura-Bolha - Tiago Barbosa analisa o vexame da imprensa comercial e sua sabujice perante o império
15h - Fura-Bolha - Henrico do PT: Minas Gerais vive terra arrasada e vamos virar esse cenário
15h30 - Caminhos da Reportagem - Foz do Iguaçu: crimes na fronteira mais movimentada do Brasil
16h - "A eleição será dura e exige frente ampla”, alerta Márcio Jerry
17h - Trilhas da democracia - Cinema, sonho e utopia
18h - Forças do Brasil - Está na hora de o PT recuperar seu espaço, com Rui Falcão
19h - Filosofia do cotidiano, com Vassoler: Por que Trump intervirá nas eleições do Brasil em 2026? (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversas com Hildegard Angel - Clovis Nascimento e os desafios do saneamento no Brasil