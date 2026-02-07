Hoje na TV 247 - 8 de Fevereiro
9h - Papo Curvo - interação com o público
10h - Bom dia 247: Lula 4: os desafios do presidente (ao vivo)]
12h - Lucélia Santos: “a cultura deve ser o eixo central do governo Lula 4”
13h - Conde e Attuch: para onde vai o Brasil?
14h - Revolução Molecular: Os desafios do Brasil em 2026
15h - Trilhas da democracia - Arte, cultura, política e utopia
16h - Arena 247 - Final da Supercopa: Flamengo x Corinthians
17h - Mais-Esquerda - Por um anti-racismo anticolonialista, socialista e internacional
18h - Brasil no Mundo - Laura Carvalho vê nova ordem global e chance estratégica para o Brasil
19h - Horta da Verdade - Educação em tempos de eleição
20h - Boa Noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis - Sadismo contra o cão Orelha: espelho moral da nossa sociedade?