Hoje na TV 247 - 8 de janeiro

6h30 - Bom dia 247: 8 de janeiro, um ano depois

10h - Globalistas

11h - Giro das Onze

13h - Aula com Vassoler: Em defesa do padre Júlio Lancellotti, formidável discípulo de Cristo

14h - Contramola - 1 ano da Intentona Fascista

15h - Brasil Agora - Ao vivo: ato em defesa da democracia marca um ano do 8 de janeiro

17h20 - Leo ao Quadrado

17h50 - Boa Noite 247

22h - 22 horas

