Hoje na TV 247 - 8 de Junho
6h30 - Bom dia 247 - Nunes Marques, do TSE, dá uma força a Flávio Bolsonaro
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - O Senado ataca crianças
11h - Giro das Onze | Pesquisas proibidas do Marquês de Kassio: Nunes Marques proíbe pesquisa Atlas
13h - Aula com Vassoler: Congresso barra ataques de Trump contra Irã! Se Lula vencer, poderá governar?
14h - Tech Talk - Qual papel da primeira mulher negra do STF?
15h - Brasil Agora
17h30 - 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde