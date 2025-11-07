Hoje na TV 247 - 8 de novembro
9h - Casa das Manas: Retrocesso como doutrina, moral, poder e silêncio sobre violência sexual na infância
10h - Bom dia 247: Bolsonaro condenado, Lula consagrado (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - A nova era da biometria facial no Brasil
12h - Panorama - Rataria fascista se reúne nos EUA e declara apoio a Bolsonaro (ao vivo)
13h - Brasil popular - Financeirização da natureza e crise ambiental
14h - Trus Entrevista: Geopolítica do medo - Trump e a retórica do narcoterrorismo na América Latina
15h - Renato Simões: “Sem organização popular, a democracia vira palavra vazia”
16h - Cultura 247 - 1 PEÇA CANSADA: as tensões entre cansaço, fracasso, liberdade e coragem
17h - Trilhas da democracia - Uma nova bolha vem por aí? (ao vivo)
18h - Forças do Brasil - Paulo Sérgio Pinheiro: "A chacina é parte de um complô" (ao vivo)
19h - Filosofia do cotidiano: Nova ch4c1n4 no Rio revela a necropolítica como fasc1sm0 brasileiro (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversa com Hildegard Angel: Bastidores, política e coragem de dizer tudo, com Tereza Cruvinel