Compromisso de um novo tempo

Com este texto, o 247 inaugura sua área de editoriais, destinados a expressar a visão institucional do veículo diante dos fatos da conjuntura nacional e internacional. A ocasião não poderia ser mais significativa e auspiciosa, com a ascensão, pela terceira vez, de Luís Inacio Lula da Silva à Presidência da República, ao cabo de uma sucessão de reviravoltas políticas incríveis que resultaram no afastamento do mais retrógrado governante a ocupar o Planalto.

Sem equívocos, essa mudança lastreou-se na opinião pública nacional, que se revelou permeável a argumentos racionais. A posse de Lula marca também a vitória de uma ordem informativa penetrada por novos atores cuja voz, como a deste 247, se fez ouvir em proporção equivalente à caducidade crescente do jornalismo praticado pelos velhos veículos.

A reação enciumada, por parte de alguns veículos da mídia conservadora, à histórica entrevista do novo ministro da Fazenda Fernando Haddad ao 247 é exemplo eloquente da mudança operada no ambiente comunicacional brasileiro ao longo dos últimos anos. Surgiu um novo jornalismo nos últimos anos e sua presença não pode mais ser ignorada. Ele está aí vibrante, verdadeiramente independente, objetivo, capaz de unir a variedade da experiência e ao mesmo tempo abrigar a diversidade entusiasmadamente democrática dos jovens.

Não seria demasiado reconhecer que sem esse jornalismo variado e informal, a ocupar com tanto vigor o espaço aberto pelos veículos tradicionais em seu aferrado reacionarismo elitista, a vitória trascendente de Lula não teria sido alcançada. A nova realidade que se fez impor de maneira tão evidente no governo espelha-se de maneira na igualmente única na comunicação.

Da parte do Brasil247, a nova realidade implica compromissos elevados: realizar um acompanhamento jornalístico objetivo, imparcial e plural do governo Lula, de cujo esforço eleitoral participamos. Poder-se-ía dizer que um tal objetivo é óbvio, obediente que é aos princípios consagrados da atividade jornalística. É para recuperar esse óbvio ausente, nesta nova e alvissareira situação brasileira, que o 247 se dispõe.