Lindbergh aciona MPF contra Eduardo Bolsonaro por dano ao erário
Líder do PT pede bloqueio de salários e perda do mandato do deputado
Estratégia aposta em revisão criminal para anular ou reduzir pena de 27 anos por golpe de Estado, após embargos de declaração na 1ª Turma
Reunião entre Lula e o presidente dos Estados Unidos desmente previsões da oposição sobre o papel de Marco Rubio nas negociações do tarifaço
Imagem do encontro entre o presidente brasileiro e Donald Trump superou todas as anteriores
Ex-presidente e outros seis réus recorreram das condenações impostas pela Primeira Turma por crimes ligados à tentativa de golpe de Estado
Agentes de segurança fazem uma ação policial contra membros da facção Comando Vermelho
Presidente da Petrobras comemorou licença para perfuração na região
Ícone do Clube da Esquina, cantor e compositor mineiro de 73 anos está internado em Belo Horizonte há dez dias devido a uma intoxicação por medicamentos
Com a mudança para a Segunda Turma do STF, ministro fica fora dos julgamentos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro
Montagem com o deputado carregando uma bolsa Hermès expõe o risco do uso de inteligência artificial nas eleições
Com apoio inédito do Governo do Brasil, a maior celebração religiosa do país impulsionou o turismo e a economia do Pará
Aplicações somaram R$ 6,86 bilhões, com alta de 20% no número de investidores em 12 meses
Rayane Carla Rodrigues de Oliveira foi acusada erroneamente de participação em um roubo à mão armada na zona norte do Rio
Ministro da Fazenda afirma que prioridade é aprovar medidas que limitam despesas públicas antes de discutir novas fontes de receita
Presidente afirma ter frustrado operação de bandeira falsa ligada à CIA e acusa EUA de planejar provocação militar na região
Campo do pré-sal deve dobrar produção nos próximos anos, consolidando o Brasil entre os maiores produtores globais de petróleo
Federação Nacional dos Urbanitários critica privatização e acusa governo Bolsonaro de entregar patrimônio nacional
Estado lança mapa inédito no Nordeste que revela queda significativa na fome e consolida políticas públicas de inclusão social
Prefeita de Juiz de Fora ressalta oportunidades de cooperação econômica, acadêmica e tecnológica com cidades chinesas
Os precedentes vão do uso de algemas e roupas à forma como o acusado deve ficar diante dos jurados
EUA pressionam por acordo baseado nas linhas de combate atuais, mas Kiev rejeita ceder
Empresário da JBS destaca que o Brasil começa a conquistar novos mercados na Ásia e elogia o papel de Lula na abertura comercial e no diálogo com Trump
Bilionário defende abordagem equilibrada no combate ao aquecimento global e alerta que saúde e desenvolvimento não podem ser sacrificados em nome do clima
Usina binacional se consolida como segunda produtora de energia mais barata do país e reforça modicidade tarifária
Governo da capital indiana aposta em inovação científica para reduzir a poluição e melhorar a qualidade do ar na metrópole
Após viagem à Ásia, expectativa cresce sobre nomeação de Jorge Messias ao STF e articulações políticas no Senado
Delegações dos dois países se reuniram na Malásia para discutir medidas tarifárias e ampliar o comércio bilateral
Líder do PT afirma que governo busca justiça fiscal e rebate oposição em meio à votação de projeto econômico