Flávio Bolsonaro, a candidatura que morreu antes de começar Um candidato presidencial precisa transmitir honestidade e capacidade de resistir ao escrutínio público. Flávio representa exatamente o contrário

As revelações publicadas pelo Intercept sobre as relações entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro produziram um impacto político que dificilmente será revertido. Não se trata apenas de mais um escândalo financeiro. O caso destrói a tentativa de construção de Flávio como herdeiro eleitoral viável do bolsonarismo para uma disputa presidencial.

Segundo os documentos, mensagens e áudios divulgados, Flávio negociou diretamente com Vorcaro um aporte de US$ 24 milhões — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época — para financiar Dark Horse, filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. As reportagens indicam que ao menos R$ 61 milhões já haviam sido pagos em seis operações entre fevereiro e maio de 2025.

As mensagens reveladas têm peso devastador porque mostram intimidade e alinhamento político em meio ao colapso do Banco Master e às investigações sobre Daniel Vorcaro. Em uma delas, Flávio escreve ao banqueiro: “Irmão, estou e estarei contigo sempre”. Em outra gravação, cobra novos pagamentos e demonstra preocupação com a continuidade da produção cinematográfica.

Mas o escândalo tornou-se ainda mais corrosivo pela sucessão de versões contraditórias apresentadas por Flávio e pelo deputado Eduardo Bolsonaro sobre o financiamento do filme. Primeiro, aliados do bolsonarismo tentaram sustentar que Dark Horse seria um projeto privado, desvinculado de articulações políticas e financiado por investidores interessados apenas em sua viabilidade comercial. Depois, diante das revelações sobre os pagamentos do grupo ligado a Vorcaro, passaram a minimizar a participação da família Bolsonaro e a negar envolvimento direto na captação de recursos. Em seguida, surgiram novas versões afirmando que os valores seriam apenas apoio cultural ou adiantamentos relacionados à produção internacional do longa.

A cada nova revelação, porém, as mensagens, os áudios e os registros financeiros desmontam a narrativa anterior. Em vez de esclarecimentos consistentes, o público assiste à formação de uma verdadeira roda de mentiras, contradições e versões improvisadas que aprofunda a percepção de que os Bolsonaro escondem a real natureza da operação financeira. O problema político deixa então de ser apenas o recebimento dos recursos: passa a ser também a evidente tentativa de ocultação e manipulação da opinião pública.

O episódio não atinge apenas a biografia pessoal do senador. Ele compromete todo o projeto político de continuidade dinástica do bolsonarismo. Flávio sempre procurou apresentar-se como a versão “institucional” da família Bolsonaro: menos explosiva que o pai, mais palatável ao mercado financeiro e capaz de unificar a direita radical em torno de uma candidatura presidencial competitiva. As revelações implodem essa narrativa.

Isso ocorre porque o senador aparece vinculado não apenas a um banqueiro investigado por fraudes bilionárias, mas também a uma engrenagem ideológica internacional da extrema direita. Dark Horse não era um simples filme. O projeto buscava transformar Jair Bolsonaro em ícone global do conservadorismo radical, nos moldes da mitologia política construída em torno de Donald Trump nos Estados Unidos.

A escolha do ator Jim Caviezel — associado a círculos ultraconservadores e conspiratórios da direita trumpista — simboliza esse alinhamento transnacional. O bolsonarismo há muito deixou de ser apenas um fenômeno brasileiro. Tornou-se parte de uma rede ideológica internacional que articula suposto nacionalismo extremado, guerra cultural permanente, ataques às instituições democráticas e teorias conspiratórias difundidas pela extrema direita estadunidense.

Flávio Bolsonaro nunca rompeu com essa linha. Ao contrário: alinhou-se integralmente ao pai na defesa das teses golpistas após a derrota eleitoral de 2022, sustentou ataques ao Supremo Tribunal Federal e manteve proximidade com os setores mais radicalizados do bolsonarismo digital. Agora, surge também associado a operações financeiras nebulosas e a um banqueiro acusado de protagonizar um dos maiores escândalos bancários da história recente do país.

A consequência política tende a ser profunda porque a crise rompe uma barreira importante: parte da direita tradicional, do empresariado e da mídia hegemônica ainda tentava vender Flávio como um nome “menos tóxico” que Jair Bolsonaro e a melhor possibilidade de derrotar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. Mas um candidato presidencial precisa transmitir honestidade, previsibilidade e capacidade de resistir ao escrutínio público. Depois dessas revelações, Flávio passa a representar exatamente o contrário.

A cada novo áudio, cada nova transferência revelada e cada nova mensagem divulgada, consolida-se no imaginário público a percepção de promiscuidade entre poder político, dinheiro suspeito e radicalismo ideológico.

Mesmo entre eleitores conservadores, cresce o temor de que o bolsonarismo tenha deixado definitivamente de ser um movimento de oposição ao sistema para tornar-se um mecanismo de reprodução das práticas mais obscuras de uma velha política brasileira — agora agravadas por conexões internacionais com a extrema direita trumpista.

Há candidaturas que morrem nas urnas. Outras morrem antes de nascer.

A de Flávio Bolsonaro parece pertencer à segunda categoria.

Desnecessário dizer que, se a candidatura Flávio Bolsonaro se torna indefensável, a postulação do presidente à reeleição, já favorita, fortalece-se em consequência. Fica cada vez mais evidente a distância entre os dois. Já não havia termo de comparação entre as candidaturas. Agora, criou-se uma vantagem programática, fática e moral inalcançável, em razão do efeito das notícias sobre a opinião pública.