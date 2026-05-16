Tarcísio falta a ato com Flávio Bolsonaro após alegar gripe

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não participou neste sábado (16) do evento de lançamento da pré-candidatura do secretário de Segurança Pública licenciado, Guilherme Derrite (PP), ao Senado Federal. A cerimônia ocorreu em Sorocaba, no interior paulista, e contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República.

Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, a assessoria do governo paulista informou que Tarcísio apresentou sintomas gripais e dor de garganta ao amanhecer, motivo pelo qual permaneceu em repouso no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo estadual, na capital paulista.

O encontro em Sorocaba marcou o segundo ato político de apoio à pré-candidatura de Derrite ao Senado. Na noite de sexta-feira (15), um primeiro evento havia sido realizado em Campinas, também no interior de São Paulo. Na ocasião, dois homens foram retirados do local por seguranças após supostas críticas dirigidas a Tarcísio e Flávio Bolsonaro.

Crise envolvendo Flávio Bolsonaro e Banco Master

A ausência de Tarcísio ocorre em um momento de desgaste político envolvendo Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. O evento em Sorocaba seria justamente uma das primeiras agendas públicas reunindo o governador paulista e o senador após a repercussão das revelações sobre a relação entre ambos.

Os encontros políticos organizados pelo PP, partido comandado pelo senador Ciro Nogueira, também foram interpretados nos bastidores como uma tentativa de demonstrar unidade política em torno da pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Ciro Nogueira, porém, também aparece no centro das investigações relacionadas ao caso Banco Master. Segundo apuração da Polícia Federal, o senador teria recebido pagamentos mensais que poderiam chegar a R$ 500 mil de Daniel Vorcaro. O parlamentar não compareceu aos eventos realizados em Campinas e Sorocaba.

Bastidores revelam desconforto entre aliados

Aliados de Tarcísio admitem reservadamente desconforto com a repercussão do caso envolvendo Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Integrantes do grupo político teriam sido surpreendidos tanto pela proximidade entre o senador e o banqueiro quanto pelas informações de que recursos ligados ao empresário teriam financiado um filme sobre Jair Bolsonaro.

De acordo com reportagem do Intercept Brasil, Vorcaro teria destinado cerca de R$ 61 milhões ao longa biográfico “Dark Horse”, centrado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. As conversas divulgadas mostram diálogos entre Flávio Bolsonaro e o empresário tratando do financiamento do projeto audiovisual.

Uma das mensagens reveladas teria sido trocada em 16 de novembro de 2025, um dia antes da primeira prisão de Vorcaro durante a Operação Compliance Zero e dois dias antes da liquidação do Banco Master. Até então, Flávio negava qualquer relação com o banqueiro.

Flávio admite ter mentido sobre relação com banqueiro

Após a divulgação das conversas, Flávio Bolsonaro admitiu ter buscado financiamento privado para o filme nos Estados Unidos e pediu desculpas por negar anteriormente a relação com Vorcaro. Em entrevista concedida à GloboNews na quinta-feira (14), o senador declarou:

“Eu menti. Eu podia descumprir uma cláusula contratual? Isso gera multa, isso gera exposição dos investidores”

Segundo o Intercept Brasil, os recursos utilizados no financiamento do filme passaram pela empresa Entre Investimentos e Participações e pelo fundo Havengate Development Fund LP, administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro, Paulo Calixto.

Como revelou o Metrópoles, a Polícia Federal investiga se parte dos valores ligados ao longa-metragem pode ter sido usada indiretamente para custear a permanência do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, além de iniciativas de articulação política junto ao governo do presidente Donald Trump. Flávio Bolsonaro afirma que todo o dinheiro recebido foi destinado exclusivamente à produção cinematográfica.

Flávio tenta reforçar aliança com Tarcísio

Durante o evento realizado em Campinas, Flávio Bolsonaro fez um discurso em defesa da relação política com Tarcísio de Freitas e afirmou que adversários tentam afastá-los politicamente.

“Tarcísio, eu sei a pressão que você sofre. A tentativa a todo momento de colocar um muro entre nós e tentar nos separar. É porque eles sabem que [com] a gente junto, ninguém segura São Paulo”

Na mesma cerimônia, o senador também classificou o governador paulista como “extraordinário”.

Tarcísio, por sua vez, procurou reforçar publicamente o apoio à eventual candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. O governador afirmou que São Paulo poderia ampliar investimentos caso tivesse alinhamento político com o governo federal.

“Eu fico imaginando o quanto nós avançamos aqui no estado de São Paulo sem ter o apoio, sem ter a parceria do governo federal. Agora, imagina o que aconteceria nesse estado se a gente tivesse a mão do governo federal, o quanto de investimento nós teríamos em São Paulo com Flávio Bolsonaro [no Planalto]”