Tarcísio diz que Flávio Bolsonaro deve “continuar dando esclarecimentos” sobre escândalo Master
Governador de SP disse que a revelação de áudios entre Flávio e Vorcaro é “preocupante”, mas defendeu o senador e a candidatura presidencial
247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (14) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) precisa continuar prestando esclarecimentos sobre os áudios divulgados envolvendo conversas com o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master.
Tarcísio classificou o episódio como “preocupante” e disse que a situação ainda demanda explicações públicas. O governador, no entanto, elogiou a postura adotada por Flávio Bolsonaro após a repercussão do caso, destacando que o senador se manifestou rapidamente nas redes sociais para responder às acusações.
“O Flávio imediatamente procurou dar todos os esclarecimentos, entrou em campo, falou do que se tratava. Precisa continuar dando esclarecimentos à medida que as perguntas forem aparecendo, que é fundamental que todo mundo tenha segurança na relação ou no que aconteceu para que ele possa continuar fazendo o que ele fez ontem: deu a cara a tapa, falou, se pronunciou e procurou explicar o que aconteceu”, declarou Tarcísio.
Os áudios foram divulgados pelo site Intercept e apontam que Flávio Bolsonaro teria negociado com Vorcaro um aporte de US$ 24 milhões — cerca de R$ 134 milhões — para a produção do filme “Dark Horse”, obra sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Questionado sobre eventuais impactos do episódio na articulação política da direita para as eleições presidenciais, Tarcísio minimizou os efeitos da crise e afirmou acreditar na continuidade do projeto político representado por Flávio Bolsonaro.
“Esse salto [de mudança no país] tem que ser representado por um projeto e, hoje, o Flávio representa esse projeto e eu acho que a gente vai seguir bem, vai seguir em frente”, afirmou o governador paulista.
Na noite de quarta-feira (13), Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais confirmando as conversas com Daniel Vorcaro. O senador argumentou que a negociação ocorreu em busca de patrocínio privado para a produção cinematográfica sobre o pai.
“Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet”, afirmou.
O senador também declarou que conheceu Vorcaro apenas em dezembro de 2024, período em que, segundo ele, “não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro”.
Na nota divulgada nas redes, Flávio Bolsonaro negou qualquer irregularidade na relação com o empresário e afirmou que não ofereceu vantagens em troca do investimento.
“O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem”, declarou.