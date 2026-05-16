Tarcísio e Moro ignoram escândalo do Banco Master e fazem ato com Flávio Bolsonaro

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) participaram nesta sexta-feira (15), em Campinas, de um ato político ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em meio à repercussão das denúncias envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master. Durante o evento, nenhuma das lideranças presentes comentou publicamente o caso.

As informações foram divulgadas originalmente pelo site Amado Mundo, que classificou o encontro como o primeiro ato público de aliados de Flávio Bolsonaro após a revelação da relação do senador com Vorcaro. O caso ganhou destaque após reportagens publicadas pelo The Intercept.

O evento marcou o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado por São Paulo. Além de Tarcísio, Moro e Flávio Bolsonaro, também participou do encontro o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), apontado como outro possível nome para a disputa ao Senado.

Aliados evitam comentar denúncias

Apesar da repercussão das revelações envolvendo Daniel Vorcaro, os discursos realizados no evento evitaram qualquer referência ao escândalo do Banco Master. As lideranças concentraram as falas na construção de alianças políticas e nas articulações eleitorais para 2026.

A presença de Tarcísio de Freitas ao lado de Flávio Bolsonaro foi interpretada como um gesto de apoio político em um momento de pressão sobre o senador. O governador paulista é considerado um dos principais nomes da direita para as próximas eleições nacionais e mantém proximidade com a família Bolsonaro.

Sergio Moro também apareceu ao lado de Flávio durante o encontro em Campinas. O senador paranaense, ex-juiz da Operação Lava Jato, é citado como possível candidato ao governo do Paraná em 2026 e reforçou a imagem de unidade entre setores da direita.

Caso Vorcaro amplia desgaste

As reportagens que envolvem Daniel Vorcaro provocaram desconforto entre aliados de Flávio Bolsonaro nos últimos dias. Segundo as informações divulgadas pelo The Intercept, o senador mantinha relação próxima com o ex-banqueiro, personagem ligado ao atual escândalo envolvendo o Banco Master.

Flávio Bolsonaro tem afirmado que as conversas com Vorcaro estavam relacionadas ao financiamento do filme “Dark horse”, produção sobre Jair Bolsonaro. O senador sustenta que os contatos ocorreram antes de o ex-banqueiro se tornar alvo das investigações e denúncias que vieram à tona recentemente.

Mesmo diante da repercussão do caso, as lideranças presentes no evento optaram por não abordar o tema publicamente. O silêncio em torno do escândalo chamou atenção diante da exposição política do encontro.

Derrite lança pré-candidatura ao Senado

O ato em Campinas teve como foco oficial o lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite ao Senado Federal. Atual secretário da Segurança Pública de São Paulo e deputado federal licenciado, Derrite é um dos principais nomes ligados ao bolsonarismo no estado.

A presença conjunta de Tarcísio, Flávio Bolsonaro e Sergio Moro no evento também reforçou os movimentos de aproximação entre lideranças da direita visando a disputa eleitoral de 2026. Nos bastidores, o encontro foi visto como demonstração de força política do grupo.

André do Prado, presidente da Alesp, também participou da agenda e é citado como outro possível candidato ao Senado por São Paulo. O evento consolidou o início das articulações eleitorais entre aliados de Jair Bolsonaro em meio à crise provocada pelas revelações sobre Daniel Vorcaro e o Banco Master.