Moro se cala sobre operação que implodiu seu aliado Flávio Bolsonaro

247 – O ex-juiz Sérgio Moro mantém silêncio 22 horas após a revelação de áudios que ligam Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O silêncio espanta até mesmo deputados ligados ao grupo que já fizeram vídeos e construíram narrativas para tentar desvincular o PL da denúncia, algo que Moro ainda não demonstrou preocupação.

O ex-juiz, cuja trajetória na Lava Jato envolveu justamente a investigação das relações entre políticos e empresas, também não teve agendas públicas e não foi questionado pelos jornalistas sobre o fato.

Moro é conhecido por usar de forma permanente as redes sociais. O silêncio, portanto, despertou um mistério na sua própria campanha.

Áudios agravaram crise no bolsonarismo

A crise ganhou dimensão nacional após a divulgação de um áudio em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Daniel Vorcaro para evitar a paralisação do filme Dark Horse. Ao todo, nada menos do que R$ 142 milhões.

Na gravação, o senador demonstra preocupação com os atrasos nos pagamentos e alerta para o risco de comprometer contratos internacionais.

“Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel, no Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos do cinema americano e mundial. Pô, ia ser muito ruim”, afirmou Flávio.

Em outro trecho, ele acrescenta:

“Agora, na reta final, a gente não pode vacilar nem deixar de honrar os compromissos, porque senão podemos perder tudo”. Confira: