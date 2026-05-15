Tarcísio cobra esclarecimentos após áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teria sido surpreendido pelos diálogos revelados entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo aliados, o episódio provocou desgaste político e levantou críticas internas sobre a condução da crise.

As informações foram publicadas originalmente pelo jornal O Globo, que ouviu interlocutores próximos ao governador paulista. De acordo com esses relatos, Tarcísio não havia sido informado previamente sobre a atuação de Flávio Bolsonaro nas negociações ligadas ao longa-metragem nem sobre o envolvimento de Vorcaro nas tratativas.

O desconforto teria sido ampliado porque Tarcísio acreditava que o deputado federal Mário Frias (PL) era o responsável direto pela condução do projeto cinematográfico. A revelação da participação de Flávio e das conversas com o banqueiro teria causado uma quebra de confiança no entorno político do governador.

Críticas à condução da crise

Ainda segundo aliados, Tarcísio também demonstrou incômodo com a forma como o caso passou a ser administrado publicamente. Nos bastidores, o governador teria questionado a ausência de uma estratégia preparada para responder às revelações divulgadas nos últimos dias.

O conteúdo das conversas foi extraído do celular de Daniel Vorcaro e, segundo a reportagem, está em posse da Polícia Federal. Os diálogos vieram a público após divulgação feita pelo site Intercept na quarta-feira (13).

Após a repercussão do caso, Tarcísio evitou comentar imediatamente o assunto durante uma agenda em São Paulo. No dia seguinte, porém, afirmou que Flávio Bolsonaro “precisa continuar dando todos os esclarecimentos, à medida que as perguntas forem aparecendo”.

Declarações de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro apresentou diferentes versões ao longo do episódio, o que aumentou o desgaste político em torno do caso. Em uma coletiva de imprensa, o senador reagiu de forma contundente às denúncias e negou inicialmente qualquer irregularidade.

Na ocasião, Flávio afirmou que a notícia divulgada era “mentira”, acusou o jornalista responsável pela reportagem de ser “militante” e repetiu a expressão “dinheiro privado” antes de deixar rapidamente o local diante das câmeras.

Horas depois, porém, o senador admitiu a existência das negociações com Vorcaro. Segundo ele, havia um contrato confidencial de patrocínio firmado com empresas ligadas ao banqueiro para financiar o filme “Dark Horse”.

Impactos políticos no bolsonarismo

A repercussão do caso ocorre em um momento de forte movimentação política dentro do campo bolsonarista. Até o ano passado, Tarcísio de Freitas era apontado como possível candidato à Presidência da República em uma disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que buscará a reeleição.

Segundo a reportagem, partidos de centro viam com simpatia uma eventual candidatura do governador paulista. Jair Bolsonaro, no entanto, optou por apoiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

De acordo com aliados de Tarcísio, ainda existem dúvidas no entorno do governador sobre a capacidade eleitoral de Flávio Bolsonaro em uma disputa direta contra Lula. O caso envolvendo o financiamento do filme e as ligações com Daniel Vorcaro passou a ser visto como mais um elemento de desgaste dentro da pré-campanha.

Debate eleitoral e cenário político

As conversas sobre o impacto político do episódio também envolveram análises sobre o cenário eleitoral deste ano. Uma publicação recente do publicitário João Santana teria sido citada nos diálogos revelados.

Segundo esse diagnóstico mencionado na reportagem, a eleição presidencial pode testar dois cenários distintos entre analistas políticos. O primeiro considera que as posições ideológicas já estariam consolidadas, reduzindo o impacto da relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro sobre o eleitorado.

Já uma segunda avaliação aponta que o episódio, somado às discussões sobre “gastos eleitoreiros”, poderia favorecer politicamente Lula e alterar a dinâmica da disputa presidencial de 2026.