Elo entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro traz “desgaste muito grande”, diz Kassab

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira (15) que as revelações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro provocaram um “desgaste muito grande” para o parlamentar e podem afetar diretamente sua posição nas próximas pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial de 2026. As declarações foram dadas em entrevista ao TMC.

A controvérsia ganhou força após reportagem publicada pelo Intercept Brasil revelar áudios e mensagens de texto em que Flávio Bolsonaro se refere a Vorcaro, proprietário do Banco Master, como “irmão” e solicita apoio financeiro para a produção do filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, Vorcaro teria destinado R$ 61 milhões ao senador.

Ao comentar o caso, Kassab afirmou que a repercussão negativa foi inevitável diante das circunstâncias e das declarações anteriores de Flávio Bolsonaro. “Tudo que envolve Master é polêmico, é impactante, é evidente que teve um impacto muito grande, até por conta do posicionamento do Flávio Bolsonaro, que passou a semana dizendo que não tinha contato com Daniel Vocaro”, declarou o dirigente do PSD.

Kassab reforçou que o episódio já produz efeitos políticos perceptíveis: “Realmente trouxe um desgaste muito grande, isso é público.”

Figura influente no cenário político nacional, Kassab foi ministro e prefeito de São Paulo e atualmente atua como principal articulador da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), à Presidência da República em 2026. Nos bastidores, o presidente do PSD defendia inicialmente o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como representante da centro-direita na disputa presidencial.

Na avaliação de Kassab, o impacto eleitoral sobre Flávio Bolsonaro deve aparecer rapidamente nos levantamentos de opinião pública. “A tendência de que caia é evidente”, afirmou.

O caso envolvendo Daniel Vorcaro ocorre em meio a investigações conduzidas pela Polícia Federal. O empresário, dono do Banco Master, está preso em Brasília sob acusação de liderar um esquema bilionário de fraudes financeiras que, segundo a PF, pode alcançar R$ 12 bilhões.

As revelações vieram a público justamente durante o período de coleta de dados de uma pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial de 2026. O levantamento deve ser divulgado neste sábado (16).