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      Kassab diz que o jogo nem começou e vê Caiado em condições de vencer as eleições presidenciais

      Presidente do PSD critica Lula e Bolsonaro, aponta desgaste do cenário atual e afirma que o Brasil busca mudança com candidatura “viável”

      Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD (Foto: Leandro Sanches/ LIDE)

      247 – O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira (27), durante almoço empresarial promovido pelo grupo Lide, que o cenário eleitoral de 2026 ainda está em aberto e que o “jogo nem começou”, ao defender que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reúne condições reais de disputar e vencer a eleição presidencial.

      Segundo Kassab, não há hoje favoritismo consolidado entre os principais nomes colocados.

      “Não vejo nem Lula nem Flávio Bolsonaro vencendo as eleições”, afirmou, em referência ao presidente Lula e ao senador Flávio Bolsonaro.

      O dirigente reconheceu que Lula teve méritos em políticas públicas, mas fez críticas ao ambiente político atual.

      “Lula de fato fez bons programas sociais, mas hoje o Brasil só discute corrupção”, declarou.

      Kassab também direcionou críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio Bolsonaro.

      “Jair Bolsonaro nunca teve qualquer vocação para governar”, disse.

      No campo econômico, o presidente do PSD criticou a política do governo federal, especialmente a tributação de dividendos.

      “A tributação de dividendos foi feita sem dó nem piedade por Lula e Haddad”, afirmou.

      Ao projetar o cenário eleitoral, Kassab disse enxergar espaço para uma alternativa política e reforçou a aposta no nome de Caiado.

      “É evidente que o Brasil quer mudar”, declarou.

      Ele afirmou ainda que os principais candidatos já estão colocados, mas destacou o governador de Goiás como o nome mais sólido.

      “Os nomes estão definidos e o único nome completo, com nenhuma denúncia de corrupção em 40 anos de vida pública, é o Caiado”, disse.

      Por fim, Kassab demonstrou confiança no desempenho eleitoral do aliado.

      “Acredito que ele irá para o segundo turno e que temos condições de mudar o Brasil”, concluiu.

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