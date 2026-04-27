Kassab diz que o jogo nem começou e vê Caiado em condições de vencer as eleições presidenciais

247 – O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira (27), durante almoço empresarial promovido pelo grupo Lide, que o cenário eleitoral de 2026 ainda está em aberto e que o “jogo nem começou”, ao defender que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reúne condições reais de disputar e vencer a eleição presidencial.

Segundo Kassab, não há hoje favoritismo consolidado entre os principais nomes colocados.

“Não vejo nem Lula nem Flávio Bolsonaro vencendo as eleições”, afirmou, em referência ao presidente Lula e ao senador Flávio Bolsonaro.

O dirigente reconheceu que Lula teve méritos em políticas públicas, mas fez críticas ao ambiente político atual.

“Lula de fato fez bons programas sociais, mas hoje o Brasil só discute corrupção”, declarou.

Kassab também direcionou críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio Bolsonaro.

“Jair Bolsonaro nunca teve qualquer vocação para governar”, disse.

No campo econômico, o presidente do PSD criticou a política do governo federal, especialmente a tributação de dividendos.

“A tributação de dividendos foi feita sem dó nem piedade por Lula e Haddad”, afirmou.

Ao projetar o cenário eleitoral, Kassab disse enxergar espaço para uma alternativa política e reforçou a aposta no nome de Caiado.

“É evidente que o Brasil quer mudar”, declarou.

Ele afirmou ainda que os principais candidatos já estão colocados, mas destacou o governador de Goiás como o nome mais sólido.

“Os nomes estão definidos e o único nome completo, com nenhuma denúncia de corrupção em 40 anos de vida pública, é o Caiado”, disse.

Por fim, Kassab demonstrou confiança no desempenho eleitoral do aliado.

“Acredito que ele irá para o segundo turno e que temos condições de mudar o Brasil”, concluiu.