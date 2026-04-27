Kassab pode lançar candidato de centro em SP e levar disputa ao segundo turno, avalia PT

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) avalia que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, pode desempenhar papel decisivo na disputa pelo governo de São Paulo em 2026, ao incentivar um candidato de centro capaz de levar a eleição ao segundo turno contra Tarcísio de Freitas (Republicanos). A estratégia busca ampliar o tempo de campanha, desgastar o atual governador e atrair eleitores de centro-direita. s informações são do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Lideranças petistas consideram Kassab uma figura com forte influência política no estado e, por isso, têm articulado nos bastidores para que ele apoie uma candidatura alternativa ao Palácio dos Bandeirantes.

A leitura dentro do PT é de que um nome competitivo de centro poderia fragmentar os votos e impedir a reeleição de Tarcísio ainda no primeiro turno. Para dirigentes da sigla, o candidato não precisa necessariamente ser do PSD, mas deve ter capacidade de dialogar com o eleitorado de centro-direita, especialmente aquele que ficou sem uma referência clara após o enfraquecimento do PSDB.

Estratégia para o segundo turno

Nos cálculos de lideranças petistas, levar a disputa ao segundo turno seria essencial para equilibrar as condições da corrida eleitoral. Nesse cenário, haveria maior igualdade no tempo de televisão, além da possibilidade de intensificar críticas à gestão estadual e ampliar a base de apoio junto a eleitores moderados.

Outro fator considerado é o potencial impacto indireto na candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que desponta como um dos nomes cotados para a disputa em São Paulo. A fragmentação do campo adversário poderia beneficiar sua competitividade.

Relação entre Kassab e Tarcísio

Apesar das movimentações, Kassab já declarou publicamente apoio à reeleição de Tarcísio. Ainda assim, aliados de Haddad apostam em um possível distanciamento entre o dirigente do PSD e o atual governador.

De acordo com relatos de pessoas próximas a Kassab, ele teria demonstrado incômodo após ser deixado de lado na composição da chapa para 2026. Tarcísio pretende manter como vice o atual ocupante do cargo, Felício Ramuth, que deixou o PSD e se filiou ao MDB para viabilizar a permanência na chapa.

Outro episódio que teria contribuído para o desgaste político foi a aproximação do governador com o ex-governador Rodrigo Garcia, considerado adversário político de Kassab. A movimentação ampliou as tensões e alimenta especulações sobre possíveis mudanças de alinhamento no cenário eleitoral paulista.