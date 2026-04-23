Caiado busca apoio em Minas com agenda voltada ao agronegócio e empresários

247 - O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) iniciou nesta quinta-feira (23) uma agenda política em Minas Gerais com foco na aproximação com lideranças empresariais e do agronegócio. A movimentação ocorre em um momento estratégico para consolidar apoio em um dos principais colégios eleitorais do país.

As informações foram publicadas pelo jornal Valor Econômico, que detalha a agenda de Caiado no estado e o cenário político envolvendo o PSD em Minas Gerais, onde há divisão de apoios dentro da própria legenda.

O primeiro compromisso do pré-candidato foi na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), em Belo Horizonte, onde participou de um encontro com representantes do setor agropecuário. À noite, a programação inclui um jantar com prefeitos, deputados e empresários, em mais uma tentativa de ampliar sua rede de alianças políticas.

Caiado cumpre agenda na capital mineira ao lado do presidente do PSD em Minas, deputado estadual Cássio Soares. Já o governador em exercício do estado, Mateus Simões (PSD), aliado do partido, esteve em compromissos em Uberaba nesta mesma quinta-feira (23).

Na sexta-feira (24), o pré-candidato inicia o dia com um café da manhã no Mercado Central de Belo Horizonte, antes de seguir para Uberaba. Na cidade do Triângulo Mineiro, está previsto um encontro com o governador mineiro, reforçando a agenda política no interior do estado.

O movimento ocorre em meio à decisão do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, de liberar diretórios estaduais para apoiarem diferentes candidatos à Presidência. Em Minas Gerais, Mateus Simões já declarou apoio ao ex-governador Romeu Zema (Novo), o que coloca Caiado diante do desafio de disputar espaço dentro da própria base partidária.

A tendência é que Caiado e Zema dividam o palanque do PSD no estado. Enquanto o ex-governador de Goiás busca fortalecer sua presença em Minas, Zema também cumpre agenda política fora do estado, mirando o eleitorado do agronegócio em Goiás.

Nesta quinta-feira (23), Zema visitou pela manhã a indústria Kingspan Isoeste, em Anápolis, e, em seguida, participou de reunião com o Fórum das Entidades Empresariais de Goiás (FEE-GO), em Goiânia. O dia foi encerrado com encontros com aliados políticos na capital goiana.